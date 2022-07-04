«На линейке у сына была один раз»: сибирячка рассказала о трудностях службы в полиции

Сибирячка рассказала о службе в полиции. Фото: Виктория РЫЖИХ

Инспектор новосибирской дорожно-патрульной службы Марина Энгель рассказала, каково это – 15 лет служить в полиции. Историю сибирячки опубликовал «Горсайт».

- В девятом классе я поняла, что хочу стать сотрудницей полиции. Родители всегда учили меня бороться за справедливость, - отметила Марина. – Когда родители узнали о моем выборе, то пришли в шок. Переживали, что я буквально буду жить на работе.

В итоге она настояла на своем. Окончив среднюю школу, сибирячка отправилась в отдел полиции получать направление. Далее – два года в школе милиции. После этого Марина устроилась на работу в Маслянинский районный отдел. Параллельно девушка училась на юриста в Сибирском институте управления.

- Свой путь я начала с работы следователем. Честно признаться, было невероятно тяжело. В следствии я проработала полтора года. А потом решила уйти в полк дорожно-патрульной службы в Новосибирск, - делится своей историей Марина Энгель.

Свой первый день в Госавтоинспекции она вспоминает с особым трепетом. Говорит, что когда надела форму – испытала чувство гордости.

Вскоре Марина столкнулась с первыми трудностями.

- Я впервые не отмечала Новый год с родителями. Все праздники проводила на работе. Меня как молодого специалиста ставили в дежурства в первую очередь. На линейке 1 сентября у своего сына была лишь однажды – в первом классе. Потом каждый год дежурства в других школах, - рассказала инспектор.

Но спустя некоторое время женщина привыкла к такому графику. И сейчас она не может представить себя в другой профессии.

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