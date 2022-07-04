Суд на год отправил в колонию водителя, спрятавшегося от гаишников на кладбище под Новосибирском

Мужчина год проведет в колонии за вождение в нетрезвом виде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд ужесточил наказание жителю Новосибирской области, который пьяным пытался спрятаться от сотрудников ГИБДД на кладбище. 44-летнему мужчине суд первой инстанции назначал наказание в виде года условно, а также запретил сажаться за руль 3 года. Однако в прокуратуре такое наказание посчитали слишком мягким.

— 7 сентября 2021 года осуждённый, будучи пьяным, сел за руль автомобиля марки «БМВ-520» и начал на нем движение. В пути следования его попытались остановить для проверки документов сотрудники ОГИБДД, но мужчина скрылся. После преследования осужденного задержали на территории кладбища, где он пытался спрятаться от сотрудников ОГИБДД, — рассказали в областной прокуратуре.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к году лишения свободы условно, а также лишил прав на 3 года. После апелляции гособвинителя Новосибирский областной суд изменил приговор на более жёсткий. Теперь осуждённый вместо условного срока год отсидит в колонии, а также лишится прав на 3 года 8 дней.

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