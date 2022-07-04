В Новосибирске в массовой аварии пострадали женщина и ребенок

В Дзержинском районе Новосибирска, вечером в понедельник, 4 июля, произошло массовое ДТП. Фото: Кадр из видео

В Дзержинском районе Новосибирска, вечером в понедельник, 4 июля, произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы, в аварии пострадали женщина и ребенок.

— ДТП произошло на перекрёстке Фрунзе и Селезнёва. В аварии участвовало три автомобиля, один из которых опрокинулся на бок, вылетев в сторону тротуара. Внутри находилась женщина, которую зажало в салоне. Она получила травмы головы, а извлечь её из Ниссана помогли спасатели, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев. — Кроме того, в результате ДТП пострадал ребёнок, находившийся в универсале subaru legacy. Ещё одним участником аварии стал седан datsun on-do.

В городской Госавтоинспекции КП-Новосибирск пояснили, что информация по этому ДТП утояняется.

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