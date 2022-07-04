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Общество4 июля 2022 16:43

Жительница Новосибирска предупредила горожан об активизировавшихся в соцсетях мошенниках

Они вышли на нее через социальные сети
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске активизировались мошенники.

В Новосибирске активизировались мошенники.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Новосибирска предупредила горожан об активизировавшихся мошенниках. Они заприметили ее под постом о помощи животному.

- Я оставила комментарий, чтобы узнать, как помочь животному. Через пару минут мне прилетело сообщение от незнакомой женщины с какими-то реквизитами. Мол, сюда нужно переводить деньги, - рассказала КП-Новосибирск Виктория, предупредившая о мошенниках.

По словам сибирячки, сообщение исчезло. После аккаунт вообще удалили. Виктория поняла, что ее пытались обмануть.

- Пишу эту информацию, как предупреждение, что мошенники активизировались, - говорит женщина.

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