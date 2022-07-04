Жительница Новосибирска предупредила горожан об активизировавшихся в соцсетях мошенниках

В Новосибирске активизировались мошенники.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жительница Новосибирска предупредила горожан об активизировавшихся мошенниках. Они заприметили ее под постом о помощи животному.
- Я оставила комментарий, чтобы узнать, как помочь животному. Через пару минут мне прилетело сообщение от незнакомой женщины с какими-то реквизитами. Мол, сюда нужно переводить деньги, - рассказала КП-Новосибирск Виктория, предупредившая о мошенниках.
По словам сибирячки, сообщение исчезло. После аккаунт вообще удалили. Виктория поняла, что ее пытались обмануть.
- Пишу эту информацию, как предупреждение, что мошенники активизировались, - говорит женщина.
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