Экс-сенатора из Новосибирска Алексея Мананникова оштрафовали за дискредитацию РФ

Алексея Мананникова оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ на 30 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-сенатора из Новосибирска Алексея Мананникова оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ на 30 тысяч рублей. Такое решение принял Железнодорожный районный суд Новосибирска.

В постановлении суда сообщается, что на странице Алексея Мананникова в соцсети был выложен пост, который лингвистическая экспертиза сочла дискредитирующим использование вооруженных сил России.

На заседание экс-сентор не явился. Суд признал его виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 20. 3. 3 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в 30 рублей.

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