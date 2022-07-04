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Общество4 июля 2022 12:33

Экс-сенатора из Новосибирска Алексея Мананникова оштрафовали за дискредитацию РФ

Такое решение принял Железнодорожный районный суд
Галина СИМОНОВА
Алексея Мананникова оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ на 30 тысяч рублей.

Алексея Мананникова оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ на 30 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-сенатора из Новосибирска Алексея Мананникова оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ на 30 тысяч рублей. Такое решение принял Железнодорожный районный суд Новосибирска.

В постановлении суда сообщается, что на странице Алексея Мананникова в соцсети был выложен пост, который лингвистическая экспертиза сочла дискредитирующим использование вооруженных сил России.

На заседание экс-сентор не явился. Суд признал его виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 20. 3. 3 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в 30 рублей.

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