В Новосибирске директор фирмы получил условный срок за смерть рабочего

Директора осудили за смерть рабочего, который сорвался со строительных лесов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске суд дал полтора года условно директору стройфирмы, нарушившему правила безопасности при строительных работах. Нарушение привело к смерти электрослесаря. Тот сорвался с семиметровой высоты и погиб на месте.

— Обвиняемый нарушил правила безопасности при ведении строительных работ на улице Гаранина, 33. На объекте отсутствовали защитные ограждения и страховочные средства индивидуальной защиты, что повлекло падение с высоты не менее 7 метров на бетонную площадку первого этажа электрослесаря, — рассказали в региональной прокуратуре.

Директор стройфирмы признал свою вину полностью. Ему назначили наказание в виде условного срока на полтора года.

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