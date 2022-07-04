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Происшествия4 июля 2022 11:01

В Новосибирске директор фирмы получил условный срок за смерть рабочего

Мужчина полностью признал свою вину
Надежда КАСЬЯНОВА
Директора осудили за смерть рабочего, который сорвался со строительных лесов.

Директора осудили за смерть рабочего, который сорвался со строительных лесов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске суд дал полтора года условно директору стройфирмы, нарушившему правила безопасности при строительных работах. Нарушение привело к смерти электрослесаря. Тот сорвался с семиметровой высоты и погиб на месте.

— Обвиняемый нарушил правила безопасности при ведении строительных работ на улице Гаранина, 33. На объекте отсутствовали защитные ограждения и страховочные средства индивидуальной защиты, что повлекло падение с высоты не менее 7 метров на бетонную площадку первого этажа электрослесаря, — рассказали в региональной прокуратуре.

Директор стройфирмы признал свою вину полностью. Ему назначили наказание в виде условного срока на полтора года.

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