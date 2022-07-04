«Она с ней везде была»: сибирячка за вознаграждение просит вернуть любимую пандочку дочки

Малышка ела и спала с любимой игрушкой. Фото: предоставлено Еленой.

Жительница Новосибирска просит неравнодушных горожан помочь вернуть домой пандочку двухлетней дочки. Она потерялась 3 июля на ОбьГЭСе. У игрушки своя история и особая, крепкая связь с ребёнком. Об этом мама девочки рассказала КП-Новосибирск.

– В майские праздники сын уезжал на экскурсию в Красноярск. Ему 12 лет, и это была его первая дальняя поездка без родителей. На память о городе он купил себе панду в красноярском зоопарке. По приезду дочка влюбилась в неё. Спала только с ней, ела, гуляла, в магазине - везде с ней. Если панда пропадала из поля зрения, дочь разводила руками и говорила: «где мой пе?». И мы знали, что ей нужно, – поделилась с КП-Новосибирск мама девочки, Елена. - Вечером 3 июля мы пошли гулять. С нами на площадке гулял папа с двумя сыновьями и маленькой девочкой. Панда сидела в коляске дочки, а хозяйка панды качалась на качелях. Я всегда старалась следить за игрушкой, а в этот раз развернулась, и мы пошли домой. Та маленькая девочка что-то кричала нам в след. Я повернулась, помахала ей. Она продолжила кричать. А её папа крикнул, что она не мне кричит.

Пропажу обнаружили и через час вернулись на площадку. Вот только панды там уже не было. Как и тех людей, кто гулял там раньше.

О пропаже любимой игрушки Елена написала и в соцсетях. Она надеется, что люди откликнутся и вернут любимицу дочки домой. Тому, кто поможет семье, Елена обещает вознаграждение. Номер сибирячки: +7-983-300-88-36.

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