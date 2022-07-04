В Новосибирске нашли пропавшую девочку с особенностями развития

Потерявшуюся в Новосибирске девочку нашли живой. Фото: https://vk.com/lizaalert_novosib

В Новосибирске завершились поиски 11-летней Виктории Ананьевой. Девочку нашли живой, сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» по НСО Алеся Яблонских.

- Девочка смотрела мультики, и внезапно в доме отключили электричество. Ей стало скучно, и она вышла на улицу. Это было утром в понедельник, 4 июля, - рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских. – У ребенка имеются особенности развития. Но она вполне нормально остается дома одна. А вот на улице девочка могла быть дезориентирована.

По словам руководителя поискового отряда «Лиза Алерт» по НСО, Викторию увидели случайные прохожие.

- Они передали информацию в полицию и родным. На место прибыли родители, наши автономные экипажи. Сейчас ребенок находится с родными. С девочкой все в порядке, - уточнила Алеся.

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