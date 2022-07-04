В Новосибирске зоозащитники спасли хаски, над которой издевались деревенские подростки

Над хаски издевались подростки из поселка Черепановского района. Фото: Помощь ездовым собакам

Новосибирские зоозащитники вырвали собаку породы хаски из рук несовершеннолетних извергов. Подростки из поселка Черепановского района издевались над животным, пишет «Сибкрай».

Шокирующую историю рассказала куратор группы «Ездовые собаки Новосибирск» Яна Болсуновская, которая вместе с коллегами и спасла бедную Кнопу.

- Мы забрали Кнопу 30 июня. Когда приехали на место, увидели ужасающую картину. На земле, привязанная к забору, лежала хаски. Столпившиеся вокруг взрослые и дети обсуждали между собой, стоило ли так сильно бить животное лопатой, - вспоминает зоозащитница.

О нуждающейся в помощи собаке Яна узнала от зоозащитницы Татьяны Алиевой. А женщине информацию о зверствах передала жительница того поселка.

- По словам местной жительницы, 14-летний подросток пытался забить Кнопу лопатой. В один из дней мальчик отвел собаку в лес и привязал ее к дереву. Другие дети приходили туда и забрасывали животное камнями, - делится ужасающими подробностями «Сибкрай».

Зооволонтеры предположили – хаски могли насиловать. Во время осмотра в ветклинике выяснилось, что у нее отекли внутренние половые органы. Также у бедняжки было сломано плечо.

- В ночь на 1 июля Кнопе сделали операцию. Врачи вставили ей в плечо специальную пластину. Теперь собака будет восстанавливаться в нормальных условиях, - отметили в публикации. - Хаски уже вакцинировали и чипировали. Реабилитацию она будет проходить на водной беговой дорожке.

После этого собаке будут искать по-настоящему любящих хозяев.

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