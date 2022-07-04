Новосибирск принял почти 300 беженцев из Донбасса

Колонна беженцев на границе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирск с начала спецоперации на Украине прибыло почти 300 беженцев из Донбасса. Причем большая их часть разместилась у родственников.

— На сегодняшний день город принял 295 беженцев из Донбасса, из них 66 человек — дети: школьного возраста — 44 человека и до шести лет — 22 малыша, — сообщил в ходе оперативного совещания 4 июля мэр Анатолий Локоть.

Напомним, что первая семья беженцев из Донбасса прибыла в регион 25 февраля. Также в числе первых оказалась пара пенсионеров из ЛНР, которых в Новосибирск отправил сын. Мужчина испугался за своих родителей и отправил их в столицу Сибири, сам же остался в родном Луганске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирскую область приехала первая семья беженцев из Донбасса

Им оказывают необходимую помощь (подробнее)

«Однажды я попал под обстрел»: что рассказывают беженцы, приехавшие из Донбасса в Новосибирск

Пенсионеры из Луганска эвакуировались заранее — испугались, что ЛНР опять попадет под обстрел (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер