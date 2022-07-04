В Новосибирске брошенный автомобиль загородил проезд жителям

В Новосибирске бросили авто на проезжей части. Фото: АСТ-54

Жители Октябрьского района пожаловались на автомобиль, который кто-то бросил на проезжей части. О проблеме рассказали в группе «АСТ-54».

- На улице Бориса Богаткова, 167 неделю назад появился универсал Toyota Sprinter Carib. Поначалу он стоял во дворе дома. У машины выбиты стекла, - сообщили местные. – Сегодня ночью кто-то припарковал этот автомобиль прямо на дороге. Теперь он мешает нормальному поезду других машин.

Люди переживают, что в случае ЧП скорая или пожарная там попросту не проедут.

Пользователей Сети возмутила эта ситуация. Свое недовольство они выразили в комментариях.

- ДПС вызывайте.

- Налицо нарушение правил парковки. Нужно вызвать ГИБДД, после чего машину эвакуируют. А на хозяина протокол составят, - оценили возможное развитие событий подписчики.

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