В поликлиниках Новосибирской области доступны более 335 тысяч комплектов вакцины от ковида. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Минздраве Новосибирской области напомнили о том, как важно своевременно проходить ревакцинацию от ковида. Получить вакцину можно в любой из поликлиник Новосибирска и области.

Известно, что в настоящий момент в региональных медицинских организациях и на складе Новосибоблфарма есть 337 494 комплекта препаратов для вакцинации от ковида. Среди них – 1081 комплект «Спутника М», который предназначен для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

По информации Правительства Новосибирской области, на 4 июля 2022 года в регионе один компонент вакцины получили 1 670 639 человек. А полностью прошли курс вакцинации 1 589 437 сибиряков.

Известно, что в РФ сейчас проводят «экстренную» вакцинацию от ковида. Осуществляют ее по эпидемическим показаниям: через полгода после перенесенного заболевания или предыдущей прививки.

– После достижения необходимого уровня коллективного иммунитета вакцинация станет «рутинной» – каждые 12 месяцев. Вакцинироваться и повторно вакцинироваться можно любой зарегистрированной вакциной, в том числе двухкомпонентным «Спутником V», – напомнили в Правительстве.

Известно, что в феврале 2022 года в Минздраве РФ разрешили применять I и II компоненты «Спутника V» по отдельности:

– I компонент соответствует Спутнику Лайт, II компонент можно использовать в качестве бустера через полгода после вакцинации Спутником Лайт, – пояснили в Правительстве НСО.

В вакцинах против ковида нет живого вируса. В связи с этим стать причиной заражения и положительного результата ПЦР-теста они не могут. Кроме того, они не провоцируют болезнь, а формируют иммунный ответ, а также защищают организм от тяжелого течения заболевания.

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