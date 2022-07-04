Новосибирец за вечер дважды поел в разных ресторанах, не оплатив счет за еду и напитки

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

Из 38 задержанных правонарушителей в полицию «гвардейцами» были переданы 10 человек.

1 июля в 20.39 в магазине на улице Оловозаводской посетитель, находившийся в нетрезвом состоянии, сломал входную дверь - из нее выпало стекло. Хулиган был задержан бойцами ГБР-11 ГВАРДИИ и передан в полицию.

1 июля в 23.23 в баре на улице Ленина посетитель употребил блюда и напитки на сумму 3500 рублей, но платить отказался. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-75 узнали в нем человека, который вечером этого же дня не оплатил счет на сумму 2000 рублей в другом ресторане Центрального района. Злостного неплательщика задержали и передали в полицию.

2 июля в 20.05 в результате неосторожности нетрезвый посетитель алкомаркета на улице Зорге повредил входную пластиковую дверь. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-76 задержали нарушителя. Вопрос о возмещении ущерба был урегулирован миром, поэтому передавать в полицию его не стали.

3 июля в 19.27 бойцы ГБР-72 в магазине электротехники на улице Федосеева задержали молодого человека, пытавшегося похитить наушники стоимостью 4500 рублей. Несмотря на то, что наушники были изъяты и возвращены, а материальный ущерб для магазина не наступил, задержанный был передан в полицию.

3 июля в 8.10 на АЗС в Кировском районе между тремя пьяными мужчинами произошла драка. Двое из них, обвиняя третьего в употреблении наркотиков, сорвали с него рубаху и жестоко избили. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-76 разняли дерущихся, задержали двоих нападавших и вызвали полицию, а для пострадавшего - скорую помощь. Избитый мужчина с травмой головы и мягких тканей лица был госпитализирован в 34-ю городскую больницу.