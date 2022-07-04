В Новосибирске за три месяца закрылись шесть популярных баров и ресторанов

Некоторые бары и рестораны не прижились в Новосибирске. Фото: Иван Макеев

В Новосибирске за последние три месяца закрылось несколько баров, две крупные сети общественного питания и один из самых популярных брендов фаст-фуда.

— Общая причина почему предприятия закрываются — падение уровня прибыльности и рентабельности. Себестоимость продуктов, коммунальных услуг, аренды выросла, а вот покупательная способность у населения не повысилась. Поэтому норма прибыли предприятия уменьшилась. Здесь собственники смотрят сами, кто-то приходит к выводу, что предприятие лучше закрыть, — рассказала КП-Новосибирск директор Сибирской гильдии шеф-поваров Наталия Пятых.

С марта перестали работать две компании из Санкт-Петербурга: Lomonosov bar, сеть «Пельмения». Также закрылись бар в латиноамериканском стиле La Chepica и Nude. Кроме того, ушла с рынка общепита уральская сеть «Ресторанов Большого Города Китчен», ранее известная как «Своя компания».

Не стоит забывать и об ушедшем McDonald’s, на место которого пришел отечественный бренд «Вкусно и точка».

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