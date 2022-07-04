Над Новосибирском в июле можно будет наблюдать пролеты МКС

Весь июль можно будет наблюдать пролеты МКС над Новосибирском. Фото: Иван МАКЕЕВ

У жителей Новосибирска есть возможность увидеть Международную космическую станцию, пролетающую над городом. Об этом рассказали в группе Большого новосибирского планетария «ВКонтакте».

- Весь июль каждую ясную ночь можно наблюдать пролеты МКС над Новосибирском, при том иногда и более одного раза за ночь, - сообщили в публикации.

Представители планетария отметили, что виды на станцию будут открываться в основном во второй половине ночи. Но с 11 июля увидеть МКС можно будет и до полуночи.

- Станция отличается от других космических объектов тем, что она движется плавно и равномерно. С Земли она выглядит как белая немигающая звезда, которая перемещается по ночному небу, - уточнили в новосибирском планетарии.

Там добавили, что Международная космическая станция будет видима над Новосибирском вплоть до 28 июля.

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