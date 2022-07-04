Андрей Травников поручил реализовать в срок весь объём строительных программ в Новосибирской области. Фото: Правительство НСО.

В строительном секторе Новосибирской области удалось сохранить рабочие места и не допустить остановки строек. По плану проходит возведение служебного жилья, а также жилья, предназначенного для детей сирот. В понедельник, 4 июля, на оперативном совещании в Правительстве, которое прошло под руководством Губернатора Андрея Травникова, обсудили ввод в эксплуатацию жилья на территории муниципальных образований региона по итогам 6 месяцев 2022 года. Доклад на эту тему представил и.о. министра строительства региона Алексей Колмаков.

На совещании Андрей Травников подчеркнул, что в этом году приняли серьёзный пакет мер для поддержки строительной отрасли со стороны федерального Правительства и Правительства Новосибирской области.

– Это, в первую очередь, сохранение условий кредитования по старым ставкам для текущих проектов и новые, достаточно привлекательные ипотечные продукты, направленные на поддержание спроса на жильё. Мы не только не сократили государственный и муниципальный заказ, но и увеличили объём закупок по программам служебного жилья для бюджетников и квартир для детей-сирот. По поручению Президента России Владимира Путина, мы должны с опережением выполнять программу по расселению жителей из аварийного жилья. Задача этого года – реализовать весь объём строек, которые обеспечены бюджетным финансирование, – отметил Губернатор.

По словам Алексея Колмакова, в 2022 году нужно ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 760 тыс. квадратных метров жиль. Так, за 6 месяцев 2022 года уже ввели 1 млн 22 тыс. кв. м жилья. Это на 38% превышает показатели 2021 года.

– Что касается служебного жилья для бюджетников и квартир для детей-сирот, в 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию 46 таких домов – это 388 квартир. Ещё 24 служебные квартиры будут приобретены на первичном рынке. Всего на строительство специализированного фонда для строительства служебного жилья и жилья для детей-сирот в 2022 году предусмотрен 1 млрд 204 млн рублей», − добавил Алексей Колмаков.

Известно также, что впервые за много лет, по решению Андрея Травникова, в Новосибирской области не вводили временное ограничение на проезд транспорта, занятого в строительной сфере. Это было необходимо для того, чтобы не допустить остановку строек, а также для того, чтобы бесперебойно снабжать их строительными материалами.

В Правительстве добавили, что главной мерой поддержки подрядчиков, занятых при возведении социально значимых объектов Новосибирской области, является оперативная синхронизация региональных законодательных и нормативно-правовых актов с федеральным законодательством в целях минимизации негативных последствий введённых против РФ ограничений.

Благодаря этим современным мерам стало возможно законно компенсировать негативное влияние санкций как при помощи федерального бюджета, так и из собственных средств региона.

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