В Новосибирске с 4 июля частично приостановят телевещание

С 4 июля в Новосибирске временно отключат телерадиосигнал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С понедельника, 4 июля, в Новосибирске и области временно отключат телерадиосигнал. Информация появилась на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

- В Новосибирске с 4 по 8 июля не будут работать каналы РТРС-1, РТРС-2, 49 канал, Суббота, Ю-канал и Дисней. Причина в покраске телевизионной башни станции Новосибирск, - сообщили на сайте.

РТРС-1 «выйдет из строя» с 10:00 до 16:00, все остальные телеканалы – с 8:00 до 17:00.

- В городе Черепаново Новосибирской области приостановят вещание РТРС-1, РТРС-2, а также Радио России ГТРК Новосибирск. Период отключения – с 4 по 6 июля, - добавили в РТРС.

Те же программы перестанут работать с 6 по 8 июля в селе Белое Карасукского района.

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