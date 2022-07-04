Под Новосибирском поезд «Адлер-Томск» насмерть сбил пенсионерку. Фото: СК на транспорте.

Трагедия на железной дороге произошла в Мошковском районе Новосибирской области. Там под колеса поезда попала пожилая женщина. Подробности раскрыли в Восточном МСУТ СК РФ на транспорте.

– 3 июля 2022 года пенсионерка находилась на остановочной платформе 3375 километр. Она решила перейти пути по пешеходному настилу перед приближающимся пассажирским поездом «Адлер-Томск». Машинист принял меры, чтобы не наехать на нее, но ничего не вышло. Пенсионерка от полученных травм умерла в машине скорой помощи, – рассказали в СК на транспорте.

По факту ЧП следователи проводят проверку. После чего примут решение в соответствии с законом.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил 18-летнего парня.

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