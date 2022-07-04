Эксперт назвал причины возникновения огромных пробок в Новосибирске

Эксперт рассказал, почему в Новосибирске часто возникают пробки. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Практически каждый день местные жители жалуются на пробки в городе. В разговоре с КП-Новосибирск руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков объяснил, из-за чего возникают серьезные заторы.

- Первая причина – неправильная организация дорожного движения. У нас в городе заявлена, но не работает автоматическая система управления дорожным движением. Поэтому у нас возникают сложности с тем, чтобы автомобили при возникновении затора могли поменять скоростной режим. Ну или чтобы светофоры начали работать по-другому, подстраиваясь под ситуацию на дороге. Вот эти моменты как раз должны регулироваться автоматической системой, - объяснил эксперт.

Есть и другие причины, провоцирующие возникновение пробок.

- Когда трафик увеличивается и автомобилей становится больше, необходимо либо расширять дороги, либо эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Для этого нужно следить за качеством дорожного покрытия, правильно наносить дорожную разметку. К сожалению, с каждым годом автомобилей становится все больше. Но при этом дорожная сеть не увеличивается. Мы пользуемся в основном теми дорогами, которые построили еще в СССР, - высказался в разговоре с КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

Сибиряк добавил, что в вопросе пробок стоит учитывать и ширину проезжей части.

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