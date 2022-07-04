Андрей Травников раскритиковал профилактику ковида в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 4 июля, губернатор НСО Андрей Травников остался недоволен информированием населения о ковиде. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в правительстве. По словам Андрея Травникова, прошло полгода с момента, как он перенес коронавирус.

– У меня на этой неделе ровно полгода с момента заболевания, нужно вакцинироваться. Сам бы не вспомнил, никто бы не напомнил, — сообщил губернатор.

По его словам, ранее в области рассылали смс-информирование и информирование через соцсети. Он пояснил, что ему никакого напоминания не приходило.

Министр здравоохранения Константин Хальзов в ответ на слова губернатора объяснил, что в регионе в приоритете работа с населением старше 60 лет. Остальную работу проводят в организованных коллективах при участии учреждений здравоохранения.

– В вашей ситуации, Андрей Александрович, это все-таки, наверное, личная ответственность, – предположил Константин Хальзов.

Однако губернатора такой ответ не удовлетворил:

– А как же смс-информирование, как же наши замечательные роботы Николай и Ксения? Пандемия прошла, а все инструменты и положительный опыт? Почему так? Давайте подумаем, как это использовать, – сказал Андрей Травников.

Губернатор напомнил, что ранее на эти инструменты выделили и потратили деньги.

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