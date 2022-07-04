Эксперт рассказала, что найденная в Новосибирске черная змея может быть ядовитой. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске в Советском районе обнаружили черную змею. На рептилию наткнулись мама с дочкой. Координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова предположила, что это может быть ядовитая гадюка.

- По снимку тяжело понять, какая это именно змея. По форме больше похожа на гадюку. Но это может быть и уж. Обе змеи черные. Но у ужа, в отличие от гадюки, есть пятнышки на голове. Пятнышки могут быть желтые, оранжевые или бело-желтые, - объяснила в разговоре с КП-Новосибирск Алиса.

По ее словам, у нас в регионе водятся гадюки.

- Обычно гадюки стараются избегать людей и людных мест. При встрече с человеком они не нападают первыми. Если, конечно, на них не наступить и не попытаться к ним приблизиться. В том случае, когда контакт уже неизбежен, гадюка может зашипеть и сделать выпад, - отметила координатор Центра реабилитации диких животных.

Сибирячка добавила, что гадюки не всегда бывают черными. Встречаются также змеи коричневого, серого или песочного цвета. Отличительной чертой гадюк светлого окраса является зигзагообразная полоса на позвоночнике.

- Гадюки опасны не для всех. Они смертельно опасны для животных, детей и тех, у кого может начаться аллергия на яд. Но обычно от укуса гадюки не умирают, - заверила Алиса Богомолова.

Ранее КП-Новосибирск писала, что рептилию заметили в Советском районе на Шлюзе.

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