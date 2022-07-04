В Первомайском районе Новосибирска водитель Nissan Note сбил велосипедиста

В Новосибирске водитель сбил велосипедиста на улице Марата. Фото: АСТ-54.

В Первомайском районе Новосибирска на улице Марата автомобиль сбил велосипедиста. В понедельник, 4 июня, фотографии с места ДТП опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– Наша подписчица, вчера поделившаяся материалами, жалуется, что на данном участке нет ни тротуаров, ни лежачих полицейских, – рассказали в сообществе.

Авария произошла возле дома № 147 на улице Марата. Велосипедиста сбил водитель хэтчбека Nissan Note. Состояние пострадавшего уточняется.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как в центре города водитель Volkswagen Polo сбил человека на велосипеде.

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