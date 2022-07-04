Отключения горячей воды в Новосибирске в июле 2022: сроки, в каких районах не будет воды

Гидравлические испытания перенесут на 13 дней позже запланированных сроков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отключения горячей воды в Новосибирске в июле 2022 начнутся в некоторых районах позже положенного срока. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

— Изменения коснулись трех зон: ТЭЦ-2, Кировской районной котельной №1, а также сектор теплоснабжения ТЭЦ-5 — контур Перекачивающей насосной станции №11. График проведения испытаний сдвинут позже на 13 дней. Продолжительность испытаний не увеличена, и составит 7-12 дней, — сообщили в СГК.

Публикуем полный обновленный график отключения горячей воды.

5-15 июля: Калининский район: улицы Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко и Тайгинская.

11-17 июля: Планировочная, Котовского, Горская, станция метро «Спортивная», Ледовая арена и на спуске к пляжу у Октябрьского моста — в Ленинском районе.

Также возможны отключения на улицах: Фабричной, Кубановской, Владимировской, Прибрежной, Колыванской, проезде Виктора Ващука, Серебренниковской, Сибревкома, Каинской, Свердлова, Коммунистической, Октябрьской, Колыванской, Кривощековской, Инской, Якушева, Садовой, Бориса Богаткова, Восходе, Гурьевской, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Нижегородской, Декабристов, III Интернационала, 9-го ноября, Обской и Большевистской.

20-31 июля: Комсомольская, Чемская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая, Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда, ж/к «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Ударная, Тульская, Беловежская, Мира, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Паласса, Сибиряков-Гвардейцев, Акатуйский жилмассив, ж-к Матрешкин двор, Северный проезд.

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