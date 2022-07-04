На трассе под Новосибирском водитель «Форда» проломил дверь «Ниссана» из-за обгона. Фото: предоставлено Милой.

На трассе под Новосибирском два водителя поссорились из-за обгона. Закончился конфликт повреждением одной из машин. Об этом КП-Новосибирск рассказала супруга водителя разбитого авто.

– 3 июля на Ордынской трассе муж пошел на обгон, когда была разделительная полоса, обгон там разрешен. Когда увидел, что полоса заканчивается, начал перестраиваться обратно в поток, а водитель «Форда» его не пустил, начал подрезать. В итоге муж все равно перестроился. Тот стал обгонять нашу машину, открыл окно, началась словесная перепалка. После чего подрезал нас, чтобы мы остановились на обочине. Мы остановились. Он злой вылетел из машины, открыл дверь, стал вытаскивать мужа из машины для драки. Муж руль не отпускал, говорил, что в машине дети, просил того угомониться. Тогда водитель «Форда» со всей дури пнул нам дверь, сел в свою машину и уехал, – пояснила КП-Новосибирск девушка.

После супруг сибирячки заметил, что дверь сильно помята. Они догнали агрессора, попросили остановиться, чтобы решить конфликт.

– Муж попросил его проехать до первого поста полиции, чтобы разобраться по закону. Тот ответил, чтобы мы доказали, что это он помял нам дверь. Из машины выскочила жена того мужчины, стала кричать на меня, зачем я все снимаю. Я ответила, что фиксирую повреждения машины. Супруга его заявила, что нечего нам было создавать аварийную ситуацию на дороге. Какая бы ситуация ни была, никто не давал право наносить материальный ущерб. При этом никакого ДТП не случилось. Был обычный обгон, которому они помешали, – добавила Мила.

Девушка уточнила, что в итоге они доехали до Верх-Тулы, где дождались оперативного следователя. Он осмотрел машину, принял заявление. Буйный водитель кричал, что его вину еще нужно доказать. При этом на машине, по словам Милы, остался след от тапка агрессора.

Сибиряки, пострадавшие от водителя «Форда», ищут свидетелей ситуации. Они надеются привлечь мужчину к ответственности.

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