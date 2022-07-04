Полицейские прикрыли место отдыха с кальянами на острове под Новосибирском

Под Новосибирском прикрыли место отдыха с кальянами. Пиньята в виде альпаки - часть детского веревочного городка по соседству. Фото: стоп-кадр УТ МВД РФ по СФО.
Полицейские закрыли незаконные заведения на острове Шумского кордона в Новосибирском водохранилище. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Жительница Новосибирской области самовольно заняла участок на острове без оформления документов. Там она развернула палатки с кальянами. Как сообщили в управлении, это понадобилось девушке для использования в личных целях.
– По данному факту на гражданку составлен протокол об административном правонарушении по статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Самовольное занятие земельного участка), – уточнили в ведомстве.
За это женщине грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о бизнесмене, который построил на острове платный веревочный городок.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер