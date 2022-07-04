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Общество4 июля 2022 5:55

Полицейские прикрыли место отдыха с кальянами на острове под Новосибирском

На остров Шумского кордона каждое лето приплывают любители заработать и отдохнуть
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Под Новосибирском прикрыли место отдыха с кальянами. Пиньята в виде альпаки - часть детского веревочного городка по соседству. Фото: стоп-кадр УТ МВД РФ по СФО.

Под Новосибирском прикрыли место отдыха с кальянами. Пиньята в виде альпаки - часть детского веревочного городка по соседству. Фото: стоп-кадр УТ МВД РФ по СФО.

Полицейские закрыли незаконные заведения на острове Шумского кордона в Новосибирском водохранилище. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Жительница Новосибирской области самовольно заняла участок на острове без оформления документов. Там она развернула палатки с кальянами. Как сообщили в управлении, это понадобилось девушке для использования в личных целях.

– По данному факту на гражданку составлен протокол об административном правонарушении по статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Самовольное занятие земельного участка), – уточнили в ведомстве.

За это женщине грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о бизнесмене, который построил на острове платный веревочный городок.

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