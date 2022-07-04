В Новосибирской области начали ремонт трассы до Казахстана

В Новосибирской области приведут в норму дорогу через 4 района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области по нацпроекту начали ремонтировать трассу до Казахстана «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в четырех районах Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области.

– За несколько месяцев дорожники планируют привести в нормативное состояние 75,7 километров трассы, – рассказали в ТУАД.

Общая протяженность дороги – 424,205 километра. Из них разбита почти половина трассы. В Ордынском районе восстановят 3 километра дороги, в Кочковском – 14,5 километров, в Краснозёрском – 17,3 километра, в Карасукском – 8,3 километра.

Рабочие уберут старое покрытие, сделают ровную дорогу со свежей разметкой и новыми дорожными знаками.

Напомним, в прошлом году КП-Новосибирск рассказывала о завершении реконструкции другого участка этой трассы.

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