Новосибирский бизнесмен построил для детей незаконный веревочный городок

В Новосибирске поймали предпринимателя, который построил незаконный веревочный городок. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске предприниматель организовал незаконный веревочный городок для детей. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.

– Занятия с ребятишками он осуществлял на огороженной детской площадке с оборудованным батутом и верёвочной конструкцией, – сообщили в управлении.

Рядом с детской площадкой он вывесил объявления с ценами на посещение городка. По статье о ведении бизнеса без лицензии на мужчину составили протокол. По этой статье для физических лиц предусмотрен штраф до 8 тысяч рублей.

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