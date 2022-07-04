Новосибирский бизнесмен построил для детей незаконный веревочный городок

В Новосибирске поймали предпринимателя, который построил незаконный веревочный городок. Фото носит иллюстративный характер.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске предприниматель организовал незаконный веревочный городок для детей. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.
– Занятия с ребятишками он осуществлял на огороженной детской площадке с оборудованным батутом и верёвочной конструкцией, – сообщили в управлении.
Рядом с детской площадкой он вывесил объявления с ценами на посещение городка. По статье о ведении бизнеса без лицензии на мужчину составили протокол. По этой статье для физических лиц предусмотрен штраф до 8 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер