В Оби под Октябрьским мостом в Новосибирске спасатели нашли 22-летнего парня. Фото: МАСС.

Новосибирские спасатели нашли в Оби 22-летнего парня. По словам очевидцев, он упал в реку с Октябрьского моста.

– Молодого человека 3 июля в воде обнаружили спасатели на катере. Его подняли на судно и доставили на левый берег ниже моста. Пострадавшего перенесли в карету скорой помощи для медицинского осмотра, – говорится в сообщении служба МАСС.

Известно, что на месте работали полицейские.

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