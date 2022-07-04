Улицу Героев Революции в Новосибирске неделю затапливает водой из люка

В Новосибирске уже неделю топит улицу Героев Революции. Фото: стоп-кадр.

В Первомайском районе Новосибирска с июня затапливает улицу Героев Революции. Об этом сообщил читатель КП-Новосибирск Александр Толстиков.

– У нас во дворе трагедия! По улице Героев Революции уже неделю льет вода. Были экстренные службы, но все без изменений, – рассказал Александр КП-Новосибирск.

В диспетчерской службе «Горводоканала» на запрос КП-Новосибирск пока не ответили. На проблему откликнулись в мэрии Новосибирска:

– Аварийными службами проведена замена запорной арматуры в колодце указанного дома, однако течь воды продолжается. Запланированы на 05.07.2022 земельные работы по вскрытию центральной магистрали водопровода для проведения восстановительных работ. Вопрос находится на контроле, – уточнили в администрации Первомайского района.

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