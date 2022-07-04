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Происшествия4 июля 2022 3:13

В Новосибирске девушку во дворе дома укусила большая чёрная собака

У пса, который напал на сибирячку, есть хозяйка
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске девушку во дворе дома укусила большая чёрная собака. Фото: "Моя Первомайка".

В Новосибирске девушку во дворе дома укусила большая чёрная собака. Фото: "Моя Первомайка".

В Первомайском районе Новосибирска на 22-летнюю девушку набросилась крупная чёрная собака. Инцидент произошёл на улице Ученической 2 июля. Об этом рассказали в соцсети.

– В 19:00 девушка прогуливалась со своей собакой около дома по адресу ул. Ученическая, 2а, как вдруг, на них бросился чёрный пёс внушительных размеров. Спасая своего питомца, Дарья поспешила скрыться в подъезде, но агрессор успел укусить ее за бедро, – уточнили в паблике «Моя Первомайка».

После ЧП девушка обратилась в больницу. Ей обработали рану и назначили лечение.

По словам пострадавшей, у агрессивной собаки есть хозяйка. Однако разговоры с женщиной ни к чему не привели. После того как девушка пригрозила владелице полицией, собака пропала. Девушка предполагает, что хозяйка решила спрятать животное.

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