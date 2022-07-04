На правом берегу Новосибирска цены на посещение туалета достигают 50 рублей

В Новосибирске цены на посещение биотуалетов достигают 50 рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирске цена за посещение платного биотуалета достигает 50 рублей. В парках и скверах можно найти кабинки как подешевле, так и подороже. Сервисом и уютом они не отличаются.

В Центральном парке, Березовой роще и на Михайловской набережной цена на посещение биотуалета начинается от 30 рублей. Во многих парках стоят несколько кабинок, цены на них отличаются. К примеру, на Березовой роще двумя туалетами можно воспользоваться за 50 рублей, а одним – за 30. В большинстве из них даже есть мыло и туалетная бумага.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на День города установили 60 бесплатных биотуалетов. Всего на их установку потратили 220 тысяч рублей.

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