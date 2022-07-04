Двух парней, приехавших поступать в новосибирский техникум, поймали за угоны авто. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске на парней,приехавших поступать в местный техникум, завели уголовное дело. Молодые люди попались на угонах авто. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– 30 июня в полицию обратились очевидцы и сообщили, что в одном из дворов Первомайского района двое неизвестных хотят угнать красный «ВАЗ 2109». Злоумышленники повредили замок зажигания, но завести авто не смогли, стали его толкать. На место выехали полицейские. Машину нашли неподалеку, а подозреваемые сбежали, – уточнили в пресс-службе полиции, – через час подобное сообщение поступило от жителей улицы Парашютной. Они сообщили, что неизвестные толкают «ВАЗ 21099» белого цвета. Эту машину брошенной нашли на улице Героев Революции. Самих подозреваемых обнаружили на улице Новоселов. Передвигались они уже на третьей угнанной машине – красном «ВАЗ 2102». Заметив полицейских, парни попытались сбежать, но у них не вышло – в ходе преследования их поймали.

Подозреваемых доставили в отдел. Ими оказались двое парней – 19 лет и 21 года. Ранее они были судимы за кражу и хранение наркотиков. В Новосибирск они приехали, чтобы поступить в техникум.

Дело на парней завели по пункту «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, группой лиц по предварительному сговору». Вопрос об избрании угонщикам меры пресечения решается.

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