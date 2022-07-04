Пробки в Новосибирске на утро 4 июля 2022 года: сложно проехать по Станционной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 4 июля 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 4 июля 2022 года: сложно проехать по улице Станционной. Кроме того, движение затруднено по Широкой улице, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Титова, Троллейную, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по улицам Блюхера, Новогодней, проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского. Сложно проехать по улицам Котовского, Ватутина и Станиславского.
На правом берегу движение затруднено по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Бориса Богаткова и Добролюбова.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 4 июля, достиг 5 баллов.
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