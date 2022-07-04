В Новосибирске ограничат движение по улицам Ватутина и Новогодней.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске с понедельника, 4 июля, ограничат движение по улицам Ватутина и Новогодней. Ограничения введут на перекрестке в районе здания № 31 на улице Ватутина. Действовать они будут по 18 июля. Об этом сообщает мэрия города.
– На 2 метра сужается улица Новогодняя, а улицу Ватутина закрывают, – уточнили в администрации.
Вводят ограничения из-за аварийного ремонта теплотрассы.
В мэрии призвали водителей быть внимательнее и обращать внимание на знаки. Кроме того, автомобилистам необходимо следить за информационными щитами, знаками и строго соблюдать ПДД.
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