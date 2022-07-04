В ГИБДД раскрыли подробности аварии с велосипедистом в центре Новосибирска

В Новосибирске 31-летний велосипедист попал в больницу после столкновения с иномаркой. Фото: стоп-кадры.
На улице Крылова 31-летнего велосипедиста сбил 45-летний водитель белого автомобиля Volkswagen Polo. Подробности вчерашней аварии сообщили в понедельник, 4 июля, в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
Водитель сбил велосипедиста вчера в 16:50 напротив дома № 12 по улице Крылова. В это время пострадавший поворачивал на Красный Проспект, в сторону улицы Державина.
– В результате ДТП пострадал велосипедист 1991 года рождения. Доставлен в лечебное учреждение, – прокомментировали в ГИБДД.
Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала видео момента аварии.
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