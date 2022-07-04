Водитель на УАЗе проломил бетонную стену в Новосибирске

В Новосибирске водитель проломил бетонную стену на УАЗе. Фото: АСТ-54.

В Дзержинском районе Новосибирска 53-летний водитель за рулем внедорожника «УАЗ Патриот» влетел в бетонную стену на улице Сурикова. Авария произошла вчера вечером. Об этом в понедельник, 4 июля, рассказали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

– В пути следования напротив дома № 37а совершил наезд на бордюр, после чего влетел в бетонную стену. В результате ДТП пострадал водитель, который с травмами различной степени доставлен в лечебное учреждение, – сообщили в ГИБДД.

Состояние автомобилиста на момент аварии уточняется.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на улице Петухова ВАЗ въехал в столб. Также вчера в центре города белая иномарка сбила велосипедиста.

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