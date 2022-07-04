Погода в Новосибирске на 4 июля 2022 года: в город вернулось тепло

На улице будет переменная облачность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 4 июля 2022 года обещает быть теплой, но пасмурной. Об этом говорится на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

- Днем температура воздуха составит +22…+24 градуса. Ветер подует юго-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +11, - обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» на улице будет облачно, но периодически из-за туч будет выглядывать солнце. Столбики термометров днем поднимутся до +21…+24 градусов, а ночью опустятся до +16 градусов. Ветер будет дуть с порывами до 1,5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740-743 миллиметра ртутного столба.

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