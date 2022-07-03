Дожди будут идти два дня. Фото: Влад КОМЯКОВ

Дожди и тепло придут в Новосибирск на следующей неделе. Об этом сообщает сайт «Gismeteo».

- Температура воздуха будет составлять от +18 до +26 градусов. В первой половине недели ожидаются дожди, и ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду, - сообщают синоптики.

По данным сайта «Яндекс. Погода» вся неделя будет пасмурной. Осадки ожидаются во вторник и в среду. Ветер поменяется с юго-восточного на восточный. К концу недели распогодится и столбики термометров покажут +24…+26 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber