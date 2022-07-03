Дом большой и на берегу реки. Фото: "Этажи"

В Новосибирске дачи у воды продают от 4 миллионов рублей. Одна из таких находится в Новолуговом в Новосибирском районе.

- Дача находится в живописном месте, рядом река Иня. Участок обработан , на участке находятся две теплицы , зона барбекю , зона отдыха, - говорится в описании дома на сайте N1.

Так же на территории два дома: жилой и баня. Плюс ко всему есть магазины и много овощных культур.

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