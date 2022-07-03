По водохранилищу растекается пятно. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске вылили мазутные отходы в Обской залив. Вид на воду сверху смогли запечатлеть жители ближайших домов.

- Жителям дома на улице Междуреченской открылся вид на загрязненный водоем, - сообщили в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что по воде растекаются маслянистые пятна. Ощущение, будто они медленно движутся вниз по течению. Так же видно, что на место выезжали спасатели МАСС.

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