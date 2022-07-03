ДТП произошло в центре города. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске белая иномарка сбила велосипедиста в центре города. ДТП произошло вечером 3 июля в воскресенье на пересечении улиц Крылова и Красного проспекта.

- Закрыл глаза, открыл от характерного звука. Велосипедист подлетел в воздух, велосипед отлетел почти до тротуара. Вначале было столько крови, что показалось, что ему разбило голову. Люди кричали: "Вызовите скорую", - рассказал КП-Новосибирск очевидец произошедшего.

Авария попала на камеры видеонаблюдения. Видно, что велосипедист ехал по улице Крылова. Мужчина решил повернуть на Красный проспект и поехал наискосок. В этот момент произошло столкновение.

На место приехали врачи и оказали пострадавшему помощь.

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