Нападавших ищут полицейские. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске грабители напали на ювелирный магазин. Инцидент произошел в субботу 3 июля днем в Кировском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирск все произошло в магазине «Сибирь».

- Пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Сейчас правоохранители ищут напавших на магазин и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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