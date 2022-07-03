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Происшествия3 июля 2022 11:37

В Новосибирске грабители напали на ювелирный магазин

К делу подключились правоохранители
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Нападавших ищут полицейские.

Нападавших ищут полицейские.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске грабители напали на ювелирный магазин. Инцидент произошел в субботу 3 июля днем в Кировском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирск все произошло в магазине «Сибирь».

- Пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Сейчас правоохранители ищут напавших на магазин и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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