Дорога будет закрыта. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске закрылась четная сторона улицы Волочаевской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Дорога будет закрыта на участке от 7-го Почтового переулка до 9-го Почтового переулка.

- Это связано с тем, что будут менять плиты перекрытия колодцев, - говорится на сайте мэрии.

Из-за перекрытия одной из сторон маршрутки № 44, 44а, 48, 51 будут ездить по нечетной стороне. Ремонт продлится с 3 по 6 июля.

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