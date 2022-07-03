Вылет перенесли на вечер. Фото: Виктория МИНАЕВА

В самолет «Якутск-Новосибирск» ударила молния. Об этом сообщает КП-Якутия. Изначально пассажиры рассказали им, что вылет дважды перенесли, а после объявили, что самолетов нет.

- Рейс 465 задерживается. Это произошло из-за того, что в воздушное судно попала молния. Сейчас ведутся технические мероприятия, - уточнили в авиакомпании.

По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта «Толмачево» рейс дейсвительно задерживается. В авиакомпании уверили, что вылет самолета запланирован на 22.00.

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