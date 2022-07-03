Самокаты увезли из центра города. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске эвакуировали незаконно припаркованные самокаты. Это произошло днем 3 июля в субботу. Все зафиксировали очевидцы на камеры.

- Эвакуация злостных нарушителей у кинотеатра имени Маяковского, - сообщают подписчики группы «АСТ-54».

Напомним, что в начале июня мэрия подала в суд на кикшеринговые компании. У властей только одна просьба к ним – правильная парковка. В ответ на это одна из компаний подали 4 иска в арбитражный суд.

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