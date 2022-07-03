В Новосибирске полицейские задержали 18-летнего парня, подозреваемого в тяжком преступлении

Парня задержали полицейские.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске 18-летний парень напал на 26-летнего мужчину. Инцидент произошло в Заельцовском районе на улице Дуси Ковальчук.
- 2 июля мужчину доставили в больницу с травмой головы. Сотрудники полиции задержали 18-летнего парня ранее не судимого. Установлено, что между парнями произошел конфликт, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Парню избрали меру пресечение в виде подписки о невыезде.
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