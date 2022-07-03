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Общество3 июля 2022 7:41

В Новосибирске на разъезде Иня встала электричка

По предварительной информации все из-за технической неисправности
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Электричка встала на путях.

Электричка встала на путях.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске на разъезде Иня встала электричка. Инцидент произошел днем в субботу 3 июля.

- Причина остановки электрички стала техническая неисправность. Ее должны были устранить сотрудники железной дороги, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе полиции на транспорте СФО.

КП-Новосибирск отправили запрос в РЖД, чтобы понять, что произошло на железнодорожных путях.

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