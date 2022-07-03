Электричка встала на путях.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске на разъезде Иня встала электричка. Инцидент произошел днем в субботу 3 июля.
- Причина остановки электрички стала техническая неисправность. Ее должны были устранить сотрудники железной дороги, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе полиции на транспорте СФО.
КП-Новосибирск отправили запрос в РЖД, чтобы понять, что произошло на железнодорожных путях.
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