В Новосибирске на улице Петухова ВАЗ въехал в столб

Машина полностью разбита. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на улице Петухова автомобиль въехал на всей скорости в столб. Об этом сообщают подписчики группы «АСТ-54».

- На вид молодым людям 20-25 лет. По предварительной информации их увезли в больницу. У одного травма головы, а второй сломал ногу, - пишут очевидцы в социальных сетях.

На фотографиях в группе видно, что передняя часть «ВАЗ» вжата в столб.

На месте работали спасатели МАСС и сотрудники ДПС. Причина аварии уточняется.

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