Новосибирцы активно собирают чернику. Фото: Светлана Роот

В новосибирских лесах появилась черника. Самыми злачными местами поделились подписчики группы «Грибы и грибные места НСО».

По словам новосибирцев, одно из злачных мест Кудряшовский и Караканский бор. Немного ягод удалось людям собрать в Нижней Ельцовке. Одна из участников группы рассказала, где ей удалось набрать черники.

- Мы собрали ведро 10 литров. Нашли ягодное место за мостом, как ехать в сторону Колывани, по левой стороне, - поделилась с КП-Новосибирск Светлана Роот.

По словам женщины, половину ягоды она пустит на компот, а часть заморозит в зиму.

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