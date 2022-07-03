Новосибирцы активно собирают чернику. Фото: Светлана Роот
В новосибирских лесах появилась черника. Самыми злачными местами поделились подписчики группы «Грибы и грибные места НСО».
По словам новосибирцев, одно из злачных мест Кудряшовский и Караканский бор. Немного ягод удалось людям собрать в Нижней Ельцовке. Одна из участников группы рассказала, где ей удалось набрать черники.
- Мы собрали ведро 10 литров. Нашли ягодное место за мостом, как ехать в сторону Колывани, по левой стороне, - поделилась с КП-Новосибирск Светлана Роот.
По словам женщины, половину ягоды она пустит на компот, а часть заморозит в зиму.
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