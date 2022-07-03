Вода теплее в реке Обь.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Новосибирские эксперты назвали места для купания с теплой водой. График с температурой появился на сайте Западно-Сибирского УГМС.
По данным с сайта на 1 июля температура в новосибирском водохранилище составила +19 градусов, а в реке Обь +21 градус.
Минимальную температуру воды специалисты зафиксировали 6 июня. В реке Обь температура воды была +15 градусов, а в водохранилище +14 градусов.
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