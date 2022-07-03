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Общество3 июля 2022 5:54

Новосибирские эксперты назвали места для купания с теплой водой

Они сравнили температуру в реке Обь и водохранилище
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Вода теплее в реке Обь.

Вода теплее в реке Обь.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирские эксперты назвали места для купания с теплой водой. График с температурой появился на сайте Западно-Сибирского УГМС.

По данным с сайта на 1 июля температура в новосибирском водохранилище составила +19 градусов, а в реке Обь +21 градус.

Минимальную температуру воды специалисты зафиксировали 6 июня. В реке Обь температура воды была +15 градусов, а в водохранилище +14 градусов.

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